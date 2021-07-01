Путин встретился с олимпийской сборной перед Играми в Токио

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин пообещал представителям олимпийской сборной, что на предстоящих соревнованиях вся страна будет за них болеть и поддерживать "теплом своих сердец". Об этом он заявил в ходе встречи со спортсменами перед Играми в Токио.

"В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец - говорю это без всякого преувеличения - будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть", - заверил он.



Глава государства добавил, что страна верит в своих олимпийцев и лично поздравил двух спортсменок, которые в среду отмечают день рождения: дзюдоистку Мадину Таймазову и представительницу синхронного плавания Марию Шурочкину.

"Крепкого вам здоровья, девочки. Всего доброго, успешных стартов и личного счастья", - пожелал он.

В завершение встречи Путин также обратился к олимпийцам с напутствием.

"Дорогие друзья! Обязательно встретимся! Ждем вас с победой", - заключил глава государства.