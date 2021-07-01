Путин высказался о работе "Единой России"

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин во время прямой линии дал высокую оценку работе партии "Единая Россия". Он напомнил, что был ее создателем и естественно будет ее поддерживать, а также отметил: партийцы справляются с поставленными задачами.



"Единая Россия" не боится принимать в том числе и непопулярные, но необходимые решения. При этом она не дает невыполнимых обещаний и не занимается популизмом, отметил глава государства.

Я был автором, создателем "Единой России". Я естественным образом ее поддерживаю. И намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании.

Именно работа ЕР создает прочный фундамент российской государственности, подчеркнул президент. Она гарантирует, что необходимые стране решения будут приняты. Важнейшим качеством партии является ее ответственность, заметил Владимир Путин.

Работа "Единой России" создает прочный фундамент российской государственности. Имею в виду гарантированность принятия необходимых стране решений.



30 июня Владимир Путин проводит традиционную прямую линию. Всего ему поступило около 2 миллионов вопросов.