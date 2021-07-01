Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин высказался о работе "Единой России"

Путин высказался о работе "Единой России"

Президент России Владимир Путин во время прямой линии дал высокую оценку работе партии "Единая Россия". Он напомнил, что был ее создателем и естественно будет ее поддерживать, а также отметил: партийцы справляются с поставленными задачами.

"Единая Россия" не боится принимать в том числе и непопулярные, но необходимые решения. При этом она не дает невыполнимых обещаний и не занимается популизмом, отметил глава государства.

Я был автором, создателем "Единой России". Я естественным образом ее поддерживаю. И намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании.

Именно работа ЕР создает прочный фундамент российской государственности, подчеркнул президент. Она гарантирует, что необходимые стране решения будут приняты. Важнейшим качеством партии является ее ответственность, заметил Владимир Путин.

Работа "Единой России" создает прочный фундамент российской государственности. Имею в виду гарантированность принятия необходимых стране решений.

30 июня Владимир Путин проводит традиционную прямую линию. Всего ему поступило около 2 миллионов вопросов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может сменить Черчесова
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может сменить
Путин высказался о работе "Единой России"
Путин высказался о работе "Единой России"
Полезные советы и обряд на выход из черной полосы
Полезные советы и обряд на выход из черной полосы
Анжелика Варум дала редкое интервью и рассказала о браке с Леонидом Агутиным
Анжелика Варум дала редкое интервью и рассказала о браке с Леонидом
Противостояние Марса и Сатурна 1 июля 2021 года: предостережения для Знаков Зодиака
Противостояние Марса и Сатурна 1 июля 2021 года: предостережения для
Софи Тернер и Джо Джонас поделились новыми фото со свадьбы в честь ее годовщины
Софи Тернер и Джо Джонас поделились новыми фото со свадьбы в честь ее
Путин встретился с олимпийской сборной перед Играми в Токио
Путин встретился с олимпийской сборной перед Играми в Токио
Лунный день сегодня 1 июля 2021 года
Лунный день сегодня 1 июля 2021 года
Танкисты отбили «наступление противника» в зоне ООС
Танкисты отбили «наступление противника» в зоне ООС
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности #говорюспасибо
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности
В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и телеведущему
В Украину на три года запретили въезд российскому актеру и
AFP: США призвали ЕС повременить с введением единого цифрового налога
AFP: США призвали ЕС повременить с введением единого цифрового налога

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную Англии на матче чемпионата Европы по футболу
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына: Тимати с детьми, Джиган с семьей, Татьяна Навка и другие среди гостей
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына: Тимати с детьми,

Еще по теме

Путин на съезде «Единой России» заявил о необходимости ставить амбициозные задачи
Путин рассчитывает на победу "Единой России" на выборах
Путин 23 декабря посетит съезд «Единой России», заявил Песков
Путин: «Люди проявили гражданскую позицию»