Путин высказался о работе "Единой России"
Президент России Владимир Путин во время прямой линии дал высокую оценку работе партии "Единая Россия". Он напомнил, что был ее создателем и естественно будет ее поддерживать, а также отметил: партийцы справляются с поставленными задачами.
"Единая Россия" не боится принимать в том числе и непопулярные, но необходимые решения. При этом она не дает невыполнимых обещаний и не занимается популизмом, отметил глава государства.
Именно работа ЕР создает прочный фундамент российской государственности, подчеркнул президент. Она гарантирует, что необходимые стране решения будут приняты. Важнейшим качеством партии является ее ответственность, заметил Владимир Путин.
30 июня Владимир Путин проводит традиционную прямую линию. Всего ему поступило около 2 миллионов вопросов.