Рада вернула ставку НДС 20% на некоторую сельскохозяйственную продукцию

Анастасия Иванова

Верховная Рада приняла закон №5425-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". Документ в целом поддержали 309 народных депутатов.Законопроект разработан с целью устранения рисков повышения цен на продукты питания и содействие стабильности ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках, а также создание равных и справедливых условий налогообложения налогом на добавленную стоимость для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли", - говорится в пояснительной записке.Кроме того, документ возвращает ставку НДС 20% при налогообложении операций по ввозу и вывозу из Украины такой с/х продукции:живой крупный рогатый скот;живые свиньи;живые овцымолоко цельное;рожь;овес;дробленые или не дробленые семена льна;дробленые или не дробленые семена и плоды прочих масличных культур;сахарная свекла.Также закон оставляет ставку НДС 14% по операциям по поставке:пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);ячменя;кукурузы;измельченных или не измельченных соевых бобов;измельченного или не измельченного семена рапса, или рапса;измельченных или не измельченных семян подсолнечника.