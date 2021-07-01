Рада вернула ставку НДС 20% на некоторую сельскохозяйственную продукцию
Сегодня, 14:20 Анастасия Иванова
Верховная Рада приняла закон №5425-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". Документ в целом поддержали 309 народных депутатов.
Законопроект разработан с целью устранения рисков повышения цен на продукты питания и содействие стабильности ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках, а также создание равных и справедливых условий налогообложения налогом на добавленную стоимость для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, документ возвращает ставку НДС 20% при налогообложении операций по ввозу и вывозу из Украины такой с/х продукции:
живой крупный рогатый скот;
живые свиньи;
живые овцы
молоко цельное;
рожь;
овес;
дробленые или не дробленые семена льна;
дробленые или не дробленые семена и плоды прочих масличных культур;
сахарная свекла.
Также закон оставляет ставку НДС 14% по операциям по поставке:
пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);
ячменя;
кукурузы;
измельченных или не измельченных соевых бобов;
измельченного или не измельченного семена рапса, или рапса;
измельченных или не измельченных семян подсолнечника.
По материалам: gogetnews.info