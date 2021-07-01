Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году

Вадим Карасев

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за первую половину 2021 года на $36,354 млрд – об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс, включающий в себя 500 богатейших людей мира, рассчитывается на основе рыночной капитализации компаний, долями в которых владеют бизнесмены. В некоторых случаях в расчет может браться соотношение капитализации компании к показателю EBITDA или цена акции к прибыли на акцию (коэффициент P/E).

В обновленный рейтинг входят 24 гражданина России. Наибольший прирост активов за полгода показал совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чей капитал увеличился на $5,78 млрд и достиг $30,5 млрд. Он занимает вторую строчку по состоянию среди россиян. Чуть меньше показатель у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, чьи активы выросли на $5,03 млрд — до $22,3 млрд — и позволили ему занять 5-ю строчку российского сегмента BBI.

Шестеро российских миллиардеров закончили первую половину года в минусе. Лидером по потерям стал бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, который потерял $994 млн и опустился на 10-е место с состоянием в $17,1 млрд. Затем идет Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон", 7-е место), чьи активы сократились на $544 млн — до $20,6 млрд. Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман потерял за полгода $151 млн и занял 11-е место рейтинга с $14,3 млрд. Роман Абрамович (Evraz) оказался 8-м с $18,3 млрд, он потерял $73,3 млн.

Первое место в рейтинге BBI среди россиян сохраняет один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Размер его активов оценивается в $32,8 млрд, за полгода он стал богаче на $2,8 млрд. Чуть лучше результат у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — плюс $4,49 млрд за полгода и $27,6 млрд в активе.

