Россиянам расскажут по телефону о положенных льготах

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

03:07 Автор: Марина Третьякова

Граждане смогут звонить по бесплатному номеру, чтобы узнать, какие услуги и меры поддержки они могут получить от государства в той или иной жизненной ситуации. Это позволяет поправка в закон о системе социальной помощи, которая вступает в силу 1 июля.

Чиновники из Пенсионного фонда, ФСС, социальных служб и других ведомств будут информировать звонящих на основе данных, которые сформированы в Единой государственной информсистеме соцобеспечения (ЕГИСОО).

Сам телефонный номер пока не определён.





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В постановлении Правительства, где подробно расписаны правила информирования россиян о правах на льготы, уточняется, что звонящих будут идентифицировать с помощью секретных кодов. До 1 января 2022 года их можно получить в отделении ПФР, а позднее — через портал госуслуг и в отделениях других ведомств, в том числе органов соцзащиты. При получении кода нужно указать номер телефона, с которого человек планирует звонить по поводу льгот. Если он позвонит с другого номера, то при идентификации придётся сообщить не только секретный код, но также данные паспорта и СНИЛС.

Напомним, с 1 декабря прошлого года узнать всю информацию о положенных льготах уже можно на портале госуслуг.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

#льготы #госуслуги

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