Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской олимпиаде

Лидия Мартынова

Российская сборная стала первой в неофициальном командном зачёте VII Балтийской олимпиады, которая завершилась в городе Сувалки (Польша), сообщает Минпросвещения России.

Ребята завоевали шесть наград.

Золотые медалисты:

Елена Агапова (Санкт-Петербург);

Никита Панфилов (Москва);

Рустам Бигильдин (Москва).

Серебряный медалист:

Ольга Овчинникова (Москва).

Бронзовые медалисты:

Ян Некрашевич (Костромская область);

Арсений Чугин (Москва).

Всего на олимпиаде было разыграно четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Балтийская географическая олимпиада проводится с 2014 года, в ней принимают участие Беларусь, Латвия, Эстония, Литва, Польша и Россия.

Олимпиада состоит из трёх туров: теоретического, который объединяет задания по различным географическим тематикам, и полевого тура, включающего две части. В первой участники собирают данные на местности, выполняя практические задания, во второй – обрабатывают сделанные ранее наблюдения, создавая карты и предлагая решения проблемных тематик. Третий тур представляет собой мультимедиа-тест: школьники отвечают на 40 блиц-вопросов.