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С 1 июля курильщикам придётся раскошелиться

С 1 июля курильщикам придётся раскошелиться

20:00  Автор: Дмитрий Литвинов



Закон о единой минимальной цене на табачную продукцию предполагает ежегодную индексацию такой цены. В 2021 году она установлена на уровне 107,78 рубля.

С 1 апреля изменился механизм образования единой минимальной цены на табачную продукцию. Ранее она составляла 75 процентов от максимальной розничной цены и для каждой марки сигарет рассчитывалась отдельно. При этом стоимость утверждали сами производители с учётом акциза, который выплачивается в бюджет. В соответствии с новой системой, единую минимальную цену по специальной формуле определяет Минсельхоз исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. В 2021 году она установлена на уровне 108 рублей.

Если ранее пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, то с 1 июля цена вырастет до 140 рублей. Индексировать минимальную цену будут ежегодно на основе рыночных механизмов, которые учитывают факторы ценообразования и изменение ставок акцизов.

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Главная цель закона — уменьшить спрос на табак, подчеркнул член думского Комитета по охране здоровья Николай Герасименко при рассмотрении документа в Госдуме. «Чем дороже стоит изделие, тем его реже покупают», — уверен депутат.

Член думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер добавил, что предложенные меры позволят резко снизить объёмы дешёвой контрафактной продукции на российском рынке.

При рассмотрении закона в Совете Федерации спикер палаты регионов Валентина Матвиенко отметила: сенаторам, которые курят, после принятия новых поправок стоит задуматься об отказе от вредной привычки. Такое решение, по её словам, позволит сэкономить внушительные деньги.

Также с 1 июля из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, включая сигары и сигариллы, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти борются с нелегальной продукцией.

Обязательную маркировку ввели около года назад, однако до 1 июля продавцы могли реализовывать ранее закупленные немаркированные сигары и другую табачную продукцию. Как отмечается в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), только за июнь этого года участники системы промаркировали 44 млн остатков.


#табак #цены


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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