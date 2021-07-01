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Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована

Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована

Все необходимые средства на полноценный ремонт уже выделены из регионального бюджета, и здание начальной школы – детского сада № 235 в Новокузнецке будет отремонтировано полностью, учреждению будет оказана необходимая материально-техническая помощь, сообщает Минпросвещения России.

Ранее жительница города Новокузнецка пожаловалась в ходе прямой линии Президенту на течь крыши в здании школы, в которой обучался её внук.

Несмотря на оперативно начатые работы по починке крыши, состояние школы и всех её построек прошло ещё одну детальную проверку, и на данный момент проектировщики уже приступили к работе над полным ремонтом здания.

Так как на базе образовательной организации работает детский сад, на время проведения работ воспитанники переведены в детский сад № 179, находящийся в шаговой доступности. Данный вопрос также находится на особом контроле.

Уже в этом году в рамках мероприятий национального проекта «Образование» появится около 100 новых школ на более чем 76 тысяч новых мест, оборудованных в соответствии с требованиями качественного современного образовательного процесса.

Такой механизм государственно-частного партнёрства позволит ускорить темпы строительства и ввода новых школ по всей стране и выйти на показатель создания 1300 новых школ уже в 2024 году.

Строительство школ ведётся под непрерывном контролем, в том числе с помощью онлайн-трансляций в режиме live. Возводимая инфраструктура учитывает как общие параметры – необходимую площадь класса, современное оснащение библиотечных, спортивных и иных пространств, так и региональные и территориальные особенности школы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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