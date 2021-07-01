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Софи Тернер и Джо Джонас поделились новыми фото со свадьбы в честь ее годовщины

Софи Тернер и Джо Джонас поделились новыми фото со свадьбы в честь ее годовщины

Вчера 25-летняя Софи Тернер и 31-летний Джо Джонас отметили важную для их семьи дату — два года со дня свадьбы. В честь этого звезда сериала "Игра престолов" опубликовала в своем инстаграме целую серию ранее не опубликованных фото с торжества, которое прошло в замке на юге Франции. В подписи к ним Тернер призналась мужу в любви:

Два года как твоя жена! Вот это да! Люблю тебя, малыш.


Софи Тернер и Джо Джонас

На снимках Софи позирует не только в роскошном свадебном наряде, но и в элегантном белом платье по фигуре, в которое она переоделась уже для вечеринки после церемонии. На одном из фото она запечатлена с подружками невесты во время подготовки к одному из самых важных дней в своей жизни. Показала Тернер и снимок большого праздничного торта, а также их первого медленного танца с мужем.

Я имею в виду... К черту все! Прошло уже два года,

— прокомментировала Тернер фото со свадьбы.


Софи Тернер с подругами


Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а через год после этого обручились. 1 мая 2019 года актриса и музыкант поженились на скромной церемонии в Лас-Вегасе, а 29 июня того же года устроили пышное торжество, на которое позвали родственников и друзей. Свадьба прошла в замке XVIII века на юге Франции, а невеста шла к алтарю в пышном платье Louis Vuitton. Медовый месяц звездная пара провела на Мальдивах.


В феврале 2020 года стало известно о скором пополнении в семье Тернер и Джонаса. Их дочь Уилла появилась на свет в конце июля прошлого года. Недавно Софи призналась, что пока не хочет публиковать в соцсетях фото дочери, потому что та ее "об этом не просила". Тернер также обратилась к папарацци, заявив, что выступает против распространения в прессе снимков своей малышки.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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