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Согласие на обработку персональных данных можно подать через единую информсистему

Согласие на обработку персональных данных можно подать через единую информсистему

Тема: Какие законы вступают в силу


03:37  Автор: Дмитрий Литвинов



Операторам персональных данных запрещено размещать и распространять информацию о человеке без его разрешения. Согласие на обработку таких данных может быть предоставлено непосредственно оператору, либо с 1 июля — с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Закон, инициатором которого выступил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, запретил операторам с 1 марта 2021 года размещать и распространять разрешённые человеком для распространения данные без его согласия.

Получение согласия «по умолчанию» не допускается. Согласие на обработку данных может даваться непосредственно оператору или через специальную информационную систему Роскомнадзора. В законе прописано, что молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных.


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Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Также законом устанавливается, что в случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределённому кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на лице, осуществившем их распространение.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#персональные данные #интернет

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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