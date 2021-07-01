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Студенты ТГПУ изучают флору и фауну Томской области

Студенты ТГПУ изучают флору и фауну Томской области

Первокурсники биолого-химического факультета Томского государственного педагогического университета набираются опыта во время полевых практик, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты уже посетили с. Тимирязево, где изучили окрестности озер Песчаное и Беленькое и местность Чагинского болота, с. Богашево, с. Коларово, пос. Синий утес. Во время выездных экскурсий будущие биологи собирают необходимый материал, после чего работа переносится в лабораторию.

В рамках программы дисциплины «Зоология» первокурсники собирают различных беспозвоночных, среди которых насекомые, улитки и двустворчатые моллюски. Наземно-воздушных беспозвоночных собирают с помощью энтомологических сачков, а водных жителей ловят с использованием драги и водного сачка, а в ходе исследований растений ребята составляют флористические списки – видовой состав растений того или иного места, собирают различные гербарии как для плоских растений, так и для объемных цветков, изучают растения различных групп.

«Практика по ботанике была интересной со всех сторон, потому что мы работали и в команде, и самостоятельно. В групповой работе на протяжении двух недель мы готовили гербарий на определенную тему. Но просто заложить растения в газетку мало: каждый день мы меняли ее, следили за состоянием образцов и снова отправляли в сетку для гербаризации», – сказала студентка биолого-химического факультета ТГПУ Диана Гилёва.

Помимо групповых заданий, первокурсникам предстояло выполнение индивидуальных работ на различные темы. В конце практики ребятам необходимо защитить проекты и по зоологии, и по ботанике.

«После практик мы будем знать, как правильно составлять коллекции насекомых, гербарии для растений, сможем с ходу определить многие виды живых организмов, научимся работать с определителями и, в конце концов, передадим знания другим людям, ведь это главная задача учителя – нести просвещение в массы», – добавил студент биолого-химического факультета ТГПУ Степан Васильев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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