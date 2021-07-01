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Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца. Он по-прежнему сможет распоряжаться ее финансами

Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца. Он по-прежнему сможет распоряжаться ее финансами

39-летняя Бритни Спирс останется под опекой своего отца Джеймса. Такое решение принял суд в Лос-Анджелесе, отказавшись удовлетворить запрос певицы, добивавшейся отстранения родственника от контроля над ее многомиллионным состоянием, сообщает Variety.

"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен", - сообщается в документах суда.

Как постановил суд, Бритни Спирс якобы по-прежнему не способна эффективно распоряжаться своими финансовыми ресурсами, а также противостоять мошенничеству и неуместному влиянию. Тем не менее, у артистки существует право подавать новые запросы.

Как отмечается, решение суда может измениться после оформления новых показаний Бритни Спирс, которые были озвучены ею 23 июня - оно пока не было принято во внимание. Адвокаты должны оформить показания певицы юридически, а затем направить прошение в суд.

Напомним, ранее американская поп-звезда в зале суда пожаловалась на принудительный контроль со стороны своей семьи, который продолжается уже 13 лет.

Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят.

Как отмечает певица, в ходе принудительного лечения ей был назначен литий, из-за которого она чувствовала себя пьяной. При этом опекуны и охрана не оставляли певицу одну даже тогда, когда та была обнажена. "Я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме", — цитирует ТАСС звезду.

Бритни Спирс не могла отправиться куда-либо со своим бойфрендом, а также видеться с детьми. Также опекуны вынудили артистку поставить внутриматочную спираль, не желая, чтобы она имела детей.

Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун не разрешил мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала.

Бритни Спирс не желает продолжать назначенное лечение, считая его губительным. По словам звезды, во время реабилитации в Беверли-Хиллз ей хотели причинить боль, при этом ее отцу якобы "это понравилось". Артистка настаивает, чтобы она проходила терапию реже чем 3 раза в неделю.

Они заставляют меня чувствовать, что я живу в программе реабилитации, а не в своем доме. Я буду проходить терапию раз в неделю, потому что она мне действительно нужна.

Бритни Спирс призналась, что не только не владеет своими финансами, но и не может распоряжаться жизнью. Звезда собирается вернуть свои права, подав в суд на собственную семью, чтобы немедленно прекратить опекунство.

Я не сделала ничего, чтобы заслужить такое отношение. Это не нормально — заставлять делать меня то, что я не хочу. Я хочу, чтобы это закончилось, чтобы мой бойфренд просто мог отвезти меня куда-нибудь на машине. Я хочу подать в суд на свою семью. Я плачу людям деньги, и они меня контролируют. Я работала с 17 лет, и такое опекунство оскорбительно. Я не чувствую, что могу жить полноценной жизнью. Я даже не верю в терапию.

Напомним, проблемы с психическим здоровьем у употреблявшей наркотики и алкоголь Бритни Спирс начались в 2007 году после развода с мужем Кевином Федерлайном. Тогда звезда ворвалась в парикмахерскую и побрилась налысо, после чего стала крушить все вокруг своим зонтом. Впоследствии Бритни Спирс призналась, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство, характеризующееся сменой настроений, перепадами энергии и неспособностью организма должным образом функционировать. Ее отец занимал должность опекуна и хранителя имущества звезды последние 12 лет.

Как писал NEWSTES, ранее Бритни Спирс впервые показала свою попу.

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По материалам: uposters.ru

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