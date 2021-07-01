Судья отклонил просьбу Бритни Спирс отстранить ее отца от должности опекуна

Вадим Карасев

Несмотря на громкое выступление 39-летней Бритни Спирс в суде на прошлой неделе, отец певицы Джейми Спирс продолжит оставаться ее опекуном — судья Верховного суд Лос-Анджелеса отклонила просьбу адвоката звезды от отстранения Джейми от этой должности.

Запрос о немедленном приостановлении деятельности Джеймса Спирса в качестве единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен,

— говорится в документах.

Однако сообщается, что это не является прямым ответом на слушание на прошлой неделе, на котором Спирс дала показания против отца и членов своей семьи, обвинив их в тотальном контроле над ее жизнью и издевательствах. Пока судья не может вынести какое-либо решение на основании того, что она сказала, поскольку Бритни еще предстоит подать ходатайство о прекращении опекунства.





Бритни Спирс с отцом

Впервые адвокат певицы подал заявление об отстранении отца Бритни от опекунства прошлой осенью, заявив, что его клиентка боится своего отца и не вернется на сцену, если он продолжит отвечать за ее карьеру. Однако и в тот раз команда Бритни потерпела неудачу. Тем не менее тогда судья Бренди Пенни назначила трастовый фонд Bessemer Trust соопекуном Джейми Спирса, так что он потерял единоличную опеку (сейчас он отвечает за финансовые дела дочери).

В новых судебных документах говорится, что суд признал Бритни Спирс "неспособной управлять своими финансами или противостоять мошенничеству или неправомерному влиянию".





C 2019 году временно обязанности опекуна Бритни исполняет помощница ее отца Джоди Монтгомери. Как заявил отец звезды, именно Джоди несет ответственность за трудности и страдания его дочери. Монтгомери, в свою очередь, утверждала, что в течение двух лет была неустанной защитницей своей подопечной. Выступая в суде, Бритни заявила, что она против того, чтобы находиться под чьей-либо опекой, и попросила о свободе и жизни без контроля других людей.