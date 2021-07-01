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Танкисты отбили «наступление противника» в зоне ООС

Танкисты отбили «наступление противника» в зоне ООС
На одном из полигонов в районе ООС состоялись плановые занятия по боевой подготовке, в ходе которых отрабатывались совместные действия танковых и механизированных подразделений.
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.
"По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, на одном из полигонов, находящемся на линии отвода в районе ООС, проведены плановые занятия по боевой подготовке, в ходе которых отрабатывались совместные действия танковых и механизированных подразделений", - говорится в сообщении.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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