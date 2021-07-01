Танкисты отбили «наступление противника» в зоне ООС

Алексей Вольцев

На одном из полигонов в районе ООС состоялись плановые занятия по боевой подготовке, в ходе которых отрабатывались совместные действия танковых и механизированных подразделений.Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС."По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, на одном из полигонов, находящемся на линии отвода в районе ООС, проведены плановые занятия по боевой подготовке, в ходе которых отрабатывались совместные действия танковых и механизированных подразделений", - говорится в сообщении.