Усик верит в победу Украины над англичанами

Алексей Вольцев

Знаменитый украинский боксер Александр Усик поговорил на тему грядущего противостояния между сборными Англии и Украины. Соперники сразятся в рамках четвертьфинальной стадии Евро-2020.«Извини Англия, но Украина победит. Украина - чемпион», - сказал Усик на видео в инстаграме.Ранее украинцы обыграли шведов благодаря голам Зинченко и Довбика. В том матче команда Шевченко потеряла Артема Беседина - он получил тяжелую травму.Дуэль с Англией состоится на итальянской земле, на римском стадионе «Олимпико».