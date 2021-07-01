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Усик верит в победу Украины над англичанами

Усик верит в победу Украины над англичанами
Знаменитый украинский боксер Александр Усик поговорил на тему грядущего противостояния между сборными Англии и Украины. Соперники сразятся в рамках четвертьфинальной стадии Евро-2020.

«Извини Англия, но Украина победит. Украина - чемпион», - сказал Усик на видео в инстаграме.

Ранее украинцы обыграли шведов благодаря голам Зинченко и Довбика. В том матче команда Шевченко потеряла Артема Беседина - он получил тяжелую травму.
Дуэль с Англией состоится на итальянской земле, на римском стадионе «Олимпико».
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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