В 2021 году в Волгоградской области создадут 97 «Точек роста»

Лидия Мартынова

Осенью этого года в 97 школах Волгоградской области будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В настоящее время ведется подготовка помещений и поставка оборудования.

В 2020 году в регионе было открыто 42 центра «Точка роста», в них занимаются более 30 тысяч человек. В общей сложности за два года инновационная сеть современных пространств создана на базе 98 учреждений региона. Дети и педагоги работают на новых современных компьютерах, используют шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, наборы по робототехнике, различные многофункциональные инструменты, тренажеры-манекены для оказания первой помощи.

«Создание в Волгоградском регионе сети центров «Точка роста» – часть системной работы по подготовке востребованных экономикой кадров. Большое внимание уделяется отдаленным от областного центра муниципальным образованиям: работает мобильный технопарк «Кванториум», идет ремонт спортзалов.

По инициативе губернатора Андрея Бочарова внедрена отдельная региональная программа модернизации образовательных учреждений», – указано в информационном релизе Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.