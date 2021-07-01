В центре «Сириус.Кузбасс» подвели итоги профильной смены по технологиям искусственного интеллекта

Влада Некрасова

Завершилась профильная смена для учащихся 6–10-х классов, посвященная технологиям искусственного интеллекта (ИИ), в региональном образовательном центре по работе с одаренными детьми и молодежью «Сириус. Кузбасс» (Кемеровская область). 32 школьника представили свои проекты по разработке чат-ботов, сообщает Министерство образования Кемеровской области.

Ребята прошли обучение по двум модулям образовательной программы «Лаборатория анализа данных и искусственного интеллекта», которая разработана в соответствии с глобальной программой Intel® AI For Youth (Intel® «Технологии ИИ для каждого»).

Первый, стартовый модуль (6–8-е классы) ориентирован на реализацию проекта в области компьютерного зрения или больших данных: участникам предлагалось с помощью технологий ИИ решить кейс, содержащий социальную проблему. Учащимся второго, базового модуля (9–10-е классы) нужно было изучить обработку естественного языка и создать интеллектуальный чат-бот.

Школьники освоили использование обученных моделей ИИ, разработку алгоритмов систем машинного зрения, оценку и запуск различных вариантов машинного обучения. Финальные проекты оценивались педагогами центра, а также экспертами программы Intel® AI For Youth.