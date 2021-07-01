Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»

В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»

Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) в период летних каникул реализует программу «Дворовый вожатый».

Группы дворовых вожатых состоят из 3–5 человек, молодые люди работают во дворах, расположенных в социально неблагополучных микрорайонах и поселках, и организуют различные мероприятия.

Планируется, что с июня по август будет открыто 180 дворовых площадок, в каждом районе будут реализовывать девять досуговых программ.

В организации таких площадок задействовано 29 вожатых и более 120 помощников вожатых – школьников старших классов.

«Работа дворовых вожатых представляет собой организацию комплексной игровой и спортивной деятельности, проведение различных конкурсов, творческих дел и иных форм взаимодействия, направленных на развитие досуговой культуры детей и подростков. Ведь развитие дворовой культуры и идеи добрососедства являются неотъемлемой составляющей социализации личности и раскрытия различных навыков», – рассказывает координатор программы, заместитель председателя Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) Екатерина Чинякина.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии
Двенадцать редких карликовых свиней выпущены на волю в Индии
Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской олимпиаде
Российские школьники получили шесть медалей на VII Балтийской
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия
Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские
В «Орлёнке» состоится второй этап проектной олимпиады «Цифровая Россия»
В «Орлёнке» состоится второй этап проектной олимпиады «Цифровая
В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»
В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница Новокузнецка Президенту, будет полностью отремонтирована
Школа в Новокузнецке, на состояние которой пожаловалась жительница
Подведены итоги ЕГЭ по биологии
Подведены итоги ЕГЭ по биологии
Инсайдеры рассказали об отношениях Павла Табакова и Софьи Синицыной: "Еще не нагулялся"
Инсайдеры рассказали об отношениях Павла Табакова и Софьи Синицыной:
Китайские компании недовольны государственным регулированием энергопоставок в стране
Китайские компании недовольны государственным регулированием
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Раскрыты масштабы обогащения российских миллиардеров в 2021 году
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на вечеринке в Париже
Наталья Водянова, Диана Крюгер, Наташа Поли и Синди Бруна на
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле людьми и антисемитских оскорблениях
"Я чертова выжившая": Мэрилина Мэнсона обвинили в торговле

Топ на сегодня

Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности #говорюспасибо
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности
Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом: "Совпадение двух людей в пространстве, времени и порывах"
Лиза Арзамасова рассказала о начале романа с Ильей Авербухом:

Еще по теме

В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении
В лагере под Красноярском вожатый напал на девочку
В Анапе стартовал 1-ый в истории Международный форум вожатых
Более 400 вожатых-студентов ульяновского педуниверситета отправятся в загородные детские лагеря