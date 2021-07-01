В Якутии реализуется программа «Дворовый вожатый»

Влада Некрасова

Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) в период летних каникул реализует программу «Дворовый вожатый».

Группы дворовых вожатых состоят из 3–5 человек, молодые люди работают во дворах, расположенных в социально неблагополучных микрорайонах и поселках, и организуют различные мероприятия.

Планируется, что с июня по август будет открыто 180 дворовых площадок, в каждом районе будут реализовывать девять досуговых программ.

В организации таких площадок задействовано 29 вожатых и более 120 помощников вожатых – школьников старших классов.

«Работа дворовых вожатых представляет собой организацию комплексной игровой и спортивной деятельности, проведение различных конкурсов, творческих дел и иных форм взаимодействия, направленных на развитие досуговой культуры детей и подростков. Ведь развитие дворовой культуры и идеи добрососедства являются неотъемлемой составляющей социализации личности и раскрытия различных навыков», – рассказывает координатор программы, заместитель председателя Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) Екатерина Чинякина.