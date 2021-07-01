В ЯНАО травматолог прописал ребенку мазь для лечения перелома

Вадим Карасев

В Ноябрьске врач-травматолог прописал ребенку мазь для лечения перелома. Врач не стал делать рентген и счел, что имеет дело с обычным ушибом и растяжением связок.

Как сообщает URA.ru, о проблеме рассказала мать пострадавшей девочки.

Назначил мазь 10 дней и отпустил с миром. 29 числа мы мажем плечо, оно не проходит, 30 утром уже начало немного опухать. Мы пошли в детскую поликлинику и оказалось, что у неё перелом ключицы со смещением.

При проведении осмотра врач также просил девочку поднять руку, но по утверждению ее матери, она не смогла этого сделать до конца. В заключении было написано, что движение происходит в полном объеме.

По факту происшествия главным врачом медучреждения назначена служебная проверка.