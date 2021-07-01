В Калининградской области стартовала профориентационная школа «Ориентир-2021»

Лидия Мартынова

В рамках проекта, который уже несколько лет становится победителем конкурса президентских грантов, одновременно на семи площадках региона открылась школа профориентации для учащихся 7–9-х классов, сообщает Министерство образования Калининградской области.

В течение недели школьники будут обучаться в Колледже мехатроники и пищевой индустрии, Гусевском политехническом техникуме, Технологическом колледже, Колледже информационных технологий и строительства, Прибалтийском судостроительном техникуме, Колледже строительства и профессиональных технологий, Калининградском бизнес-колледже.

В работе профориентационной школы в том числе принимают участие дети-сироты, подростки из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ребята посетят ведущие предприятия Калининградской области, примут участие в мастер-классах от профессионалов, творческих групповых проектах, пройдут профессиональные пробы по выбранной специальности. Занятия завершатся 3 июля.

Профориентационный проект для старшеклассников «Ориентир-2021» реализуется Ассоциацией профессионального образования Калининградской области при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования Калининградской области, муниципальных органов управления образованием, предприятий и организаций – социальных партнеров.