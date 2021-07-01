В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

Влада Некрасова

В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности», сообщает Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области.

Комплекс представляет собой специализированный микроавтобус, который полностью укомплектован мобильным оборудованием, в том числе макетом типового автогородка с проезжей частью, светофорами, дорожными знаками, разметкой, остановками. Для практических занятий предусмотрены велосипеды, а также оборудование для обучения оказанию первой помощи, включая манекен для проведения реанимационных действий.

«Лаборатория безопасности» – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя сам автомобиль, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Транспортное средство оснащено демонстрационными стендами, элементами улично-дорожной сети, велосипедами, самокатами, конусами и другим инвентарем.

Задачи центра – моделировать дорожные ситуации и обучать детей моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Обучающая программа разделена на тематические блоки с учетом возрастных особенностей учащихся.

«Лаборатория безопасности» является частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минпросвещения России, Минтранспорта России и экспертного центра «Движение без опасности».