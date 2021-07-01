Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности», сообщает Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области.

Комплекс представляет собой специализированный микроавтобус, который полностью укомплектован мобильным оборудованием, в том числе макетом типового автогородка с проезжей частью, светофорами, дорожными знаками, разметкой, остановками. Для практических занятий предусмотрены велосипеды, а также оборудование для обучения оказанию первой помощи, включая манекен для проведения реанимационных действий.

«Лаборатория безопасности» – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя сам автомобиль, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Транспортное средство оснащено демонстрационными стендами, элементами улично-дорожной сети, велосипедами, самокатами, конусами и другим инвентарем.

Задачи центра – моделировать дорожные ситуации и обучать детей моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Обучающая программа разделена на тематические блоки с учетом возрастных особенностей учащихся.

«Лаборатория безопасности» является частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минпросвещения России, Минтранспорта России и экспертного центра «Движение без опасности».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Калининградской области стартовала профориентационная школа «Ориентир-2021»
В Калининградской области стартовала профориентационная школа
В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»
В Магаданской области открылся мобильный комплекс «Лаборатория
Происходящие сегодня изменения формируют новые вызовы
Происходящие сегодня изменения формируют новые вызовы
Первые Международные детские инклюзивные творческие игры пройдут в онлайн-формате
Первые Международные детские инклюзивные творческие игры пройдут в
В центре «Сириус.Кузбасс» подвели итоги профильной смены по технологиям искусственного интеллекта
В центре «Сириус.Кузбасс» подвели итоги профильной смены по
Студенты ТГПУ изучают флору и фауну Томской области
Студенты ТГПУ изучают флору и фауну Томской области
Звезда сериала "Рассказ служанки" Ивонн Страховски станет мамой во второй раз
Звезда сериала "Рассказ служанки" Ивонн Страховски станет
Лунный календарь комнатных растений на июль 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на июль 2021 года
Прототип летающего автомобиля AirCar совершил первый в мире междугородный перелет
Прототип летающего автомобиля AirCar совершил первый в мире
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июле 2021 года
Путин рассказал о программе капремонта школ
Путин рассказал о программе капремонта школ
Обряд «Свиток желаний»: как исполнить свои мечты быстро и эффективно
Обряд «Свиток желаний»: как исполнить свои мечты быстро и эффективно

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности #говорюспасибо
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности

Еще по теме

В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Волгоградской области начал работу мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»
В Челябинской области появилась «Лаборатория безопасности»
В Пскове открылась «Лаборатория безопасности» для школьников