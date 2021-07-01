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В Москве более 63 тысяч педагогов стали участниками онлайн-консультаций с экспертами

В Москве более 63 тысяч педагогов стали участниками онлайн-консультаций с экспертами

В Москве более 63 тысяч педагогов из 42 регионов страны приняли участие в онлайн-консультациях, организованных Городским методическим центром в рамках проекта «Классный руководитель онлайн», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. Тематики встреч были выбраны с учетом запросов, поступающих от самих участников.  

На еженедельных консультациях учителя вместе с экспертами обсуждали особенности работы классных руководителей и организаторов воспитательного процесса, технологии разработки примерной программы воспитания и профориентации, приемы эффективной коммуникации с родителями учащихся. Особый интерес у педагогов вызвали вопросы цифровой безопасности и современные форматы организации воспитательных мероприятий. Так, свыше 3 тысяч человек посетили онлайн-консультацию «Современные формы проведения классных часов», где получили советы специалистов о том, как творчески подойти к организации занятия, где черпать идеи и как их лучше раскрыть вместе со школьниками и студентами колледжей.

На онлайн-встрече, посвященной основам цифрового этикета, педагоги узнали, как эффективно вести переписку, социальные сети, грамотно проявлять эмоции, общаться с теми, кто ведет себя некорректно. Участники консультации смогли задать интересующие их вопросы, связанные с этикой общения в онлайн-формате.

«Такие встречи определяют вектор работы классного руководителя, дают ему необходимые рекомендации и инструкции. Формат подобных мероприятий предполагает общение с целью оказать содействие, помочь педагогам. Классный консультант позволяет разобраться в сложных, но актуальных вопросах деятельности классного руководителя, для организаторов важен не формальный, а ответственный подход к своей миссии. Такой формат встреч полезен классному руководителю, поскольку дает ему возможность увидеть перспективы своей работы, честно проанализировать свой опыт и наметить точки роста», – отметила учитель школы № 1636 «Ника» Елена Полубарьева.

30 июня состоялась заключительная в этом учебном году консультация. Педагоги приняли участие в увлекательном нетворкинге, подвели итоги и наметили дальнейшие пути развития проекта. Самые активные участники встречи получили подарки от команды проекта «Классный руководитель онлайн».

«Электронный ресурс проекта «Классный руководитель онлайн» стал удобной, популярной и функциональной площадкой для современных классных руководителей и учителей-предметников, которые хотят не только получать полезную информацию, но и сами готовы делиться опытом решения воспитательных задач, лайфхаками по организации образовательного процесса. Клуб классных руководителей – это открытое сообщество увлеченных и высококвалифицированных людей», – сообщил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«Классный консультант» – один из популярных разделов портала «Классный руководитель онлайн», которому в этом году исполнился один год. За это время им воспользовались более 195 тысяч педагогов. На портале представлены самые современные решения для организации воспитательной работы в цифровой среде города.

# Общество
По материалам: edu.ru

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