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В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

15:33  Автор: Тамила Аскерова



Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве, в поликлиниках ждут поставки следующей партии препарата. Это следует из информации на сайте мэра и правительства столицы. 

«В настоящее время вакцина «Эпивак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в сообщении.

Когда и чем надо ревакцинироваться


Ранее дважды сообщалось о приостановке записи на прививку вакциной «КовиВак» из-за недостатка препарата. На сайте мэра столицы и правительства предупреждали, что «количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи». 

С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины«Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На прошлой неделе в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». «Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются. 


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По материалам: pnp.ru

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