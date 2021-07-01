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В Нижегородской области 30 сентября пройдет чемпионат «Абилимпикс»

В Нижегородской области 30 сентября пройдет чемпионат «Абилимпикс»

В Нижегородской области 30 сентября 2021 года пройдет региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

«Решено, что в 2021 году чемпионат пройдет по 27 компетенциям. Сохранены компетенции, соревнования по которым традиционно проводятся в регионе, а также добавлены две новые компетенции: «Мастер обработки цифровой информации» и «Мультимедийная журналистика». Чемпионат пройдет на 12 распределенных площадках. Традиционно будут представлены три категории участников: «школьники», «студенты», «специалисты», – рассказала заместитель председателя оргкомитета, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

На сайте регионального центра развития движения «Абилимпикс» размещены задания по каждой компетенции. В настоящее время проводится обучение экспертов (36 человек). С 1 сентября 2021 года будет дан старт процедуре регистрации. Каждый участник должен будет пройти трехступенчатую процедуру регистрации до 20 сентября 2021 года.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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