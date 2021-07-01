В «Орлёнке» состоится второй этап проектной олимпиады «Цифровая Россия»

Анастасия Иванова

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдёт второй этап проектной олимпиады «Цифровая Россия». Мероприятие продлится с июля по ноябрь 2021 года и охватит сразу четыре смены. В нём примут участие 2 тысячи детей, информирует Минпросвещения России.

Главными темами в этом году станут экология и устойчивое развитие. Ребята в возрасте 14–15 лет будут работать над проектами, которые помогут эффективно использовать новые технологии для защиты окружающей среды.

Победители приедут в «Орлёнок» в 2022 году на дополнительную образовательную смену с мастер-классами от экспертов компании SAP, в партнёрстве с которой организован второй этап олимпиады, а также смогут посетить выставку инноваций Центра цифрового лидерства SAP в Москве.

«Современный мир — это высокотехнологичное общество, которое совершенствуется и меняется с каждым днём. Темпы развития поражают, и те люди, которые идут в ногу со временем, являются самым мощным двигателем прогресса. Благодаря Центру инноваций SAP в «Орлёнке» растёт именно такое поколение. Ребята знакомятся с передовыми цифровыми разработками, пробуют свои силы в профессиях будущего, загораются идеями и желанием сделать окружающий мир лучше и удобнее. Второй этап проектной олимпиады – прекрасная возможность вовлечь в эту деятельность ещё больше детей, дать им простор для фантазии и самовыражения, задать новый вектор стремлений. Очень рад, что мы реализуем этот проект вместе, и уверен, что его участники-орлята нас по-хорошему удивят», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Второй этап олимпиады разделен на четыре фазы:

– отборочная фаза, в ходе которой ребята пройдут онлайн-тестирование для того, чтобы оценить знания в сфере информационных технологий, практические навыки, которые требуются для решения инженерно-творческих задач, проектирования и моделирования. После тестирования будут сформированы команды из трёх человек;

– проектная: эксперты компании SAP расскажут о решениях и технологиях SAP, а также познакомят с технологическими инновациями в области устойчивого развития, после чего ребята приступят к созданию своих проектов;

– оценочная: выбор лучшего проекта экспертным жюри;

– награждение: объявление команды победителей, вручение призов.

Олимпиада «Цифровая Россия» стартовала в «Орлёнке» в 2019 году, в её первом этапе приняли участие 200 орлят. Они представили 15 проектов, три из которых были признаны лучшими: «Умный спорткомплекс», «Умная антарктическая экостанция» и «Умная ферма».

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет (ниже 17 лет), подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В ноябре 2017 года в ВДЦ «Орлёнок» был создан первый в мире Центр инноваций SAP Next-Gen Lab для школьников, где дети учатся работать с VR-приложениями и робототехникой, программировать в средах «Snap!» и «Processing», разрабатывать трёхмерные модели и печатать их на 3D-принтере, управлять беспилотными летательными аппаратами и знакомиться с использованием интеллектуальных технологий на предприятиях и в бизнесе. Ежегодно свыше 20 тысяч детей 11–17 лет проходят в нём обучение.