В парламенте Белоруссии предложили России создать комиссию по цифровизации

Влада Некрасова

13:54 Автор: Никита Вятчанин

России и Белоруссии необходимо формировать общую «цифровую» повестку, а для её реализации создать двустороннюю структуру «высокого уровня». Об этом заявила председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова на пленарном заседании VIII Форума регионов двух стран.

Она отметила важность формирования общей цифровой повестки государств. По словам спикера, перед Белоруссией стоит задача внедрить цифровые технологии во все сферы общественных отношений, а особый интерес у коллег вызывает российский опыт регулирования цифровых финансовых активов и инвестиционных платформ.

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Также Кочанова обратила внимание на необходимость «сплотиться, как никогда» двум странам в период информационных войн и санкционного давления, цель которых в том числе технологически ослабить страны, подвергающиеся медиаатакам. «Нам надо действовать на опережение и поставить заслон разжиганию злобы и психоза в Интернете, обеспечить защиту персональных данных и защиту личной жизни человека от всепроникающего цифрового контроля», — заявила спикер.

В связи с этим она предложила «создать на двусторонней основе группу высокого уровня». Целью такой группы станет проработка законодательства по вопросам общей цифровой повестки и поиск решений для претворения пунктов повестки в жизнь.

При этом Кочанова поделилась своими беспокойством — по её убеждению, нельзя допустить, чтобы «цифровая целесообразность взяла верх над нашими нравственными и духовными ценностями». «Семья, любовь, взаимная поддержка, милосердие, вера, Родина и патриотизм, память о прошлом — мы не должны утратить это всё в угоду «электронной вере». А мы видим уже тревожные тенденции замены живого общения Интернетом. Эти проблемы нам надо решать сообща», — обратилась она к российским коллегам.

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