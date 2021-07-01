В рамках нацпроекта «Образование» в сельской школе во Владимирской области обновлён спортзал

Влада Некрасова

Во Владимирской области в школе № 3 г. Камешково завершился ремонт школьного спортивного зала. В ходе ремонта были покрашены стены, потолок и полы, частично заменена половая доска и установлены новые оконные блоки, информирует Минпросвещения России.

Обновление материально-технической базы спортзалов общеобразовательных учреждений – одна из приоритетных задач нацпроекта «Образование». На проведение текущего ремонта спортивного зала школе были выделены средства из федерального бюджета в размере 784 тысяч рублей.

Во Владимирской области активно ведутся работы по обновлению материально-технической базы спортивных площадок и спортивных залов школ, расположенных в сельской местности. Мероприятия проходят в рамках реализации нацпроекта «Образование». С 2019 года была улучшена инфраструктура 38 сельских школ, ведётся работа ещё в 18.