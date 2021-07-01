В России стартует программа туристического кешбэка для победителей олимпиад

Влада Некрасова

В России стартует программа туристического кешбэка для победителей олимпиад, организованных АНО «Россия – страна возможностей». На финансирование программы выделено 2 миллиарда рублей.

Специальный туристический кешбэк для школьников и студентов, победивших в конкурсах и олимпиадах, будет ежегодным. Продолжительность поездки должна составить не менее одной ночи. Программа должна включать поселение в классифицированных средствах размещения не ниже категории «три звезды», трехразовое питание, экскурсионное обслуживание, транспортные услуги.