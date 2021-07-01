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В России уточнили порядок участия экспортеров в системе «Одно окно»

В России уточнили порядок участия экспортеров в системе «Одно окно»

Тема: Какие законы вступают в силу


07:37  Автор: Мария Соколова



Резиденты, осуществляющие валютные операции в России и имеющие доступ к информационной системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны будут предоставить органам валютного контроля документы о своей работе и информацию о банке, в котором открыли счет. Такой закон вступает в силу 1 июля.

Согласно закону, порядок и сроки предоставления информации органам валютного контроля установит правительство по согласованию с Банком России. Также резиденты, проводящие валютные операции, должны будут сообщить оператору информационной системы «Одно окно» сведения об уполномоченном банке, в котором у них открыты счета. Такие сведения следует предоставить в день получения доступа к указанной системе. Если же компания подключилась к системе ранее, то должна сообщить данные о банке не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который открыла счет в кредитной организации.

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Автоматизированная информационная система для экспортеров «Одно окно» направлена на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров во внешнеторговой деятельности. Она позволяет из личного кабинета экспортёра запрашивать в электронном виде полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов. Оператор «одного окна» обязан соблюдать коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну и защищать другую конфиденциальную информацию. Подключаться к системе экспортёры могут добровольно и бесплатно.

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По материалам: pnp.ru

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