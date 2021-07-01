В «Слуге народа» не исключают возможности размещения баз НАТО в Украине

Лидия Мартынова

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве.Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя негативную реакцию президента РФ Владимира Путина на военные учения в Черном море с участием стран НАТО.По словам Вениславского, угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины "представляют явно не иностранные военные формирования, которые сегодня принимают участие в совместных военных учениях Sea Breeze-2021, а как раз Российская Федерация и ее лидер Владимир Путин"."Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине. Я думаю, что обвинения в отношении Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз - ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный Суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил народный депутат.По мнению Вениславского, это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.На вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные военные базы, не будучи членом НАТО, Вениславский ответил: "Это в любом случае должен решить Конституционный Суд Украины по аналогии с Конституционным Судом Литвы... Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный Суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины... Будем надеяться, что судьи Конституционного Суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины... Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-то военном сотрудничестве с другими странами, то с помощью решения Конституционного Суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".