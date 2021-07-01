В Украине утвердили программу национально-патриотического воспитания

Лидия Мартынова

Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на период до 2025 года и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины.Такое решение было принято на очередном заседании правительства в среду."В Украине национально-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества относительно развития национального сознания на основе общественно-государственных (национальных) ценностей (самобытность, воля, соборность, достоинство), формирования у граждан чувства патриотизма, уважения к Конституции и законам Украины, социальной активности и ответственности за порученные государственные и общественные дела, готовности к выполнению долга по защите независимости и территориальной целостности Украины, исповедания европейских ценностей. Именно поэтому утверждение Государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на период до 2025 года является крайне важным для консолидации и развития общества", - прокомментировал это решение в Телеграме министр Кабинета Министров Олег Немчинов.Этот документ позволит урегулировать вопросы национально-патриотического воспитания, усовершенствовать и внедрить целостную общегосударственную политику, которая приобретает характер системной и целенаправленной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебных заведений, институтов гражданского общества для формирования у населения Украины украинской гражданской идентичности, высокого национально-патриотического сознания, чувства верности украинскому государству.Реализация запланированных в программе мероприятий по формированию основ национальной идентичности вызовет у населения гордость за собственное государство и историю, а это, в свою очередь, приведет к укреплению чувства патриотизма.Также запланировано проведение конкурса по определению проектов национально-патриотического воспитания, разработанных институтами гражданского общества, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка, что будет способствовать увеличению численности членов общественных объединений, деятельность которых направлена ​​на национально-патриотическое воспитание. А учреждение премий для общественных активистов, внесших весомый вклад в утверждение гражданской (государственной) идентичности среди населения, будет способствовать поощрению гражданского долга по укреплению качеств патриота Украины.