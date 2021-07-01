Верховный суд может поставить точку в деле «Томета»

Лидия Мартынова

На жалобы зарубежных бенефициаров ТоАЗа, осужденных за мошенничество, ответят в российском правовом поле

12:18 Автор: Василиса Волконская

В ближайшие дни Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу ПАО «Тольяттиазот» на банкротство тольяттинского ООО «Томет». За этой историей с отголосками из «лихих 90-х» уже много лет следят российские СМИ. Разбираемся в её хитросплетениях вместе с коллегами из федеральных и региональных изданий.

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), ранее Арбитражный суд Самарской области признал ООО «Томет» банкротом. На предприятии введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев — 10 марта конкурсный управляющий Анатолий Селищев приступил к своим обязанностям на предприятии. Под его руководством проводится процедура инвентаризации имущества «Томета», а также работа по выявлению и возврату незаконно выведенных с предприятия денежных средств. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 7 июня подтвердил полномочия действующего конкурсного управляющего — сообщает Право.ru. Теперь решающее слово за Верховным судом РФ.

Как пишет Независимое информационное агентство «Самара» (НИА «Самара»), «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами «Тольяттиазота» офшорам. На протяжении многих лет «Томет» служил основным владельцам ТоАЗа — семейству Махлаев и их швейцарскому партнеру Эндрю Циви в качестве хранилища для наиболее ликвидных активов, выведенных с ТоАЗа. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТоАЗа в ООО «Томет» был выведен агрегата аммиака № 7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. — стократная разница. Таким же способом в 2010 году в ООО «Томет» было выведено все производство метанола мощностью 450 тыс. тонн в год, а также земельный участок, на котором оно расположено. Сделка была совершена по цене, заниженной в несколько сотен раз — передает НИА «Самара». При этом ТоАЗ продолжал нести издержки по ремонту, обслуживанию, обеспечению сырьем выведенного в «Томет» оборудования, а вот прибыль от него получали лишь основные владельцы ТоАЗа — Махлаи и Циви. Сейчас обстоятельства вывода активов ТоАЗа в «Томет» расследуются в рамках уголовного дела по ст. 210 УК РФ — создание преступного сообщества или участие в нем. Подозреваемыми по нему проходят Махлаи, Циви и другие лица, связанные с ТоАЗом. Всего более 10 человек — информирует РАПСИ.

Два года назад, скрывающиеся за границей Владимир и Сергей Махлаи, швейцарец Андреас Циви, а также двое других их сообщников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). В июле Комсомольский районный суд города Тольятти заочно вынес им обвинительный приговор и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы. Одновременно суд обязал осужденных вернуть ТоАЗу и «Уралхиму», миноритарному акционеру предприятия, 77,3 млрд руб. и 10,3 млрд. руб. соответственно. Аналогичные суммы по решению суда потерпевшим сторонам должен вернуть «Томет» — сообщает Коммерсант. Расследование этого уголовного дела длилось более пяти лет, еще полтора года продолжалось судебное следствие. В виду особой общественной важности расследование находилось под личным контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение подписал заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь. 26 ноября 2019 года приговор осужденным вступил в законную силу. Об этом сообщает РАПСИ.

Между тем, как пишет НИА «Самара», «Томет» искусственно нагружался кредиторской задолженностью — с начала 2020 года перестал платить за поставляемое с ТоАЗа сырье, прекратил рассчитываться с ним за оказываемые услуги. И наконец ТоАЗ, по приказу Махлаев, подал иск о банкротстве «Томета». Однако суд разобрался в том, какую именно игру вели беглые олигархи и их российские подчиненные. Он отклонил иск ТоАЗа и вместо этого ввел на «Томете» процедуру наблюдения, назначив временным управляющим Анатолия Селищева.

РАПСИ сообщает, что по мнению юристов, руководство ПАО «Тольяттиазот» действовало недобросовестно, основывая требования о банкротстве на вступившем в силу приговоре суда. Этот приговор в то же время оспаривается со стороны ТоАЗа, преследующего цель не допустить удовлетворение требований кредитора, в том числе и в пользу самого «Тольяттиазота». «Уралхим» также был вынужден позже подать собственный иск о банкротстве ООО «Томет», стремясь не допустить исчезновения активов предприятия в новых офшорах Махлаев. Этот иск был удовлетворен судами — резюмирует РАПСИ.

Предполагается, что по завершении арбитража и оценки имущество «Томета» будет реализовано на открытых торгах, что поможет частично возместить ущерб, нанесенный владельцами «Тольяттиазота» предприятию и его неконтролирующим акционерам. Это дает «Томету» возможность получить нового, российского инвестора, который будет вкладывать в развитие производства, заботиться о промышленной безопасности и платить налоги в России. По данным НИА «Самара», Махлаи же от своих ставленников в России не требовали производственного опыта, идеальный кандидат должен быть лояльным хозяевам, уметь управляться с финансами и быть не очень щепетильным по отношению к закону. Так, бывший гендиректор «Томета» Владимир Чабров был выходцем из консалтинга и не разбирался в технологии химического производства даже на теоретическом уровне. От него требовалось ловчить с финансовой отчетностью, выводить средства с «Томета» на офшорные счета Махлаев и поддерживать «взаимовыгодные отношения» с контрольно-надзорными органами. Об этом сообщает НИА «Самара».

Подобных «схем» за последние годы было много. Так, РАПСИ приводит пример, в рамках расследования серии уголовных дел в отношении членов семьи Махлаев и связанных с ними лиц: следственные органы изучают деятельность фирмы AM&JH Industrial Services Ltd. Эксперты сообщают, что AM&JH под видом сертифицированной продукции поставляла на предприятия ТоАЗ контрафактные оборудование и запчасти неустановленного происхождения, которые на зарубежных таможнях оформлялись как металлолом. При этом на предприятии он превращался по документам в дорогостоящее оборудование известных брендов, которое «Тольяттиазот» покупало по многократно завышенным ценам. Предварительная оценка возможной выгоды от этой схемы для Махлая: около 50 миллиардов долларов в год — подчеркивает РАПСИ.

А по данным «Российской газеты», бенефициарный владелец и руководитель ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, был по итогам выездной налоговой проверки привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее 2 миллионов долларов США за вынесение в пользу ПАО «Тольяттиазот» заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. Вынесенный судебный акт он намеревался использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием. К совершению указанного преступления он привлек председателя правления «Тольяттихимбанк» Александра Попова — так газета цитирует Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Попов отвечал за все финансовые операции в преступном сообществе Владимира и Сергея Махлаев, контролирующем химкомбинат «Тольяттиазот». Об этом пишет НИА «Самара». Как подчеркивает издание, осуждение такого важного члена группы — для Махлаев выглядело настоящим ударом. Поэтому следовало ожидать, что они применят все имеющиеся в их распоряжении административные, финансовые и коррупционные ресурсы, чтобы развалить дело и освободить Попова из-под стражи. И такая попытка не заставила себя ждать: по оперативной информации, которую получили спецслужбы, сообщниками Попова собрана и подготовлена для передачи в суд сумма в 10 миллионов долларов. По замыслу организаторов, деньги должны «помочь» суду принять «верное» решение, заключающееся в изменении Попову меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. После этого планировалось вывезти Попова за границу с целью избежать очного осуждения. Однако о готовящемся плане вовремя стало известно правоохранительным органам — подытоживает независимое агентство.

По информации издания «Версия», защитой Попова и Махлая занималась целая армия адвокатов, среди которых наиболее известными является бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Несмотря на все их попытки, 9 июня 2021 г. Попов приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

До сих пор в истории с «Тометом» суды различных инстанций занимали принципиальную позицию и не давали поводов усомниться в их беспристрастности и профессионализме, несмотря на все попытки оказать на них давление, в том числе коррупционное. Теперь вопрос о введении в «Томете» арбитражного управления дошел до Верховного суда РФ, который также должен будет вынести свой вердикт: направить ли жалобы зарубежных бенефициаров ТоАЗа, уже осужденных в 2019 году по уголовному делу о мошенничестве, на повторное рассмотрение или поставить в этом вопросе точку и вернуть предприятие в российское правовое поле.

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