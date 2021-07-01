Во Владимирской области в рамках «Десятилетия детства» полицейские проводят профилактические мероприятия

Лидия Мартынова

Во Владимирской области в рамках государственной программы «Десятилетие детства» полицейские проводят профилактические мероприятия, сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» сообщили ребятам об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, их негативном влиянии на организм человека и о тяжких последствиях, наступающих в результате их употребления. Кроме того, стражи порядка рассказали подросткам о случаях вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и последствиях от таких деяний.

В Селивановском районе сотрудники ОГИБДД в игровой форме изложили ребятам о соблюдении правил дорожного движения. Для воспитанников местного летнего лагеря был организован конкурс рисунков на асфальте. Также полицейские напомнили ключевые правила личной безопасности.

2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.