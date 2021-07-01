Володин: Парламентская ассамблея ОДКБ может учредить институт государств-партнёров

Лидия Мартынова

11:01 Автор: Ольга Шульга

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) планирует учредить новый институт государств-партнеров ПА ОДКБ, сообщил её председатель, спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета организации.

Данные государства получат право совещательного голоса, уточнил он.

«Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для Парламентской ассамблеи ОДКБ института партнёрства. Партнёры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений», — сказал он.

Володин предложил ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в рамках ОДКБ

Как пояснил спикер, появление нового института важно для повышения эффективности работы Ассамблеи. Также он сделает деятельность ПА ОДКБ более открытой. Интерес к сотрудничеству в рамках организации уже проявляет целый ряд государств, уточнил Володин.

«В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнёров в ОДКБ даёт дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе», — отметил политик.

Также Вячеслав Володин предложил коллегам усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для «более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки» на международных площадках.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Россия. В статусе наблюдателей в ПА ОДКБ выступают Волеси Джирга (нижняя палата) Национальной ассамблеи Афганистана, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, а также Народная скупщина Сербии.

#международные отношения

47