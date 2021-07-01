Washington Post: Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет

Вадим Карасев

Власти Китая строят в северной части страны 119 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Это можно увидеть на снимках, сделанных с помощью коммерческих спутников, утверждает американская газета Washington Post.

Сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния) ознакомились со спутниковыми фотографиями и пришли к выводу, что строительство ведут в пустыне на территории провинции Ганьсу и "на 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками".

"Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений. Реальное число ракет для размещения в этих шахтах неизвестно, однако может быть значительно меньше. В прошлом Китай создавал ложные шахты", — пишет издание.

По мнению специалистов Центра, "Китай расширяет свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора" и стремится располагать ядерным арсеналом, который сохранился бы после "первого удара со стороны США", а также был бы достаточен для "преодоления американских средств противоракетной обороны".

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