Звезда сериала "Рассказ служанки" Ивонн Страховски станет мамой во второй раз

Вадим Карасев

38-летняя Ивонн Страховски, известная по роли Серены Уотерфорд в сериале "Рассказ служанки", станет мамой во второй раз. Беременность актриса рассекретила вчера, появившись на премьере фильма "Война завтра" в Лос-Анджелесе.

В свет Ивонн вышла в белом обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.





Отец ребенка — 39-летний супруг Страховски Тим Лоуден. Они поженились четыре года назад. Осенью 2018 года у них родился сын Уильям.





Ивонн Страховски и Тим Лоуден

Интересно, что в сериале "Рассказ служанки" Страховски играет женщину, которая не может иметь детей, но мечтает стать матерью. Поэтому, когда служанка (героиня Элизабет Мосс) рожает им с мужем (Джозефом Файнсом) ребенка, Серена Уотерфорд забирает его к себе и проникается настоящей материнской любовью, несмотря на страдания настоящей матери малыша.

Актриса отмечала, что ее персонаж в сериале ей совсем не близок, и признавалась, что Серену ей ничуть не жаль.

Как и зрители, я ненавижу Серену, и хотела бы, чтобы она стала хорошим человеком,

— отмечала она.





Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки"