Звезда сериала "Тайны Смолвиля" Эллисон Мэк получила три года тюрьмы за вербовку секс-рабынь

Вадим Карасев

Вчера суд вынес приговор 38-летней Эллисон Мэк, известной по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля". Актрису приговорили к трем годам тюремного заключения за ее деятельность в организации NXIVM. Компания прикрывалась деятельностью по проведению тренингов личностного роста и изначально предлагала своим потенциальным участницам участие в семинарах с целью развития как в личном, так и в профессиональных плане. По факту же NXIVM являлась сектой, в которой процветало секс-рабство.





Эллисон Мэк

Эллисон Мэк вступила в организацию еще в 2010 году и помогала ее лидеру Киту Раньеру заманивать в нее новых девушек. В этом деле звезда "Тайн Смолвиля" использовала свою популярность, поэтому новые участницы охотно соглашались присоединиться к секте. Впоследствии они не только подвергались сексуальному насилию со стороны лидера, но и испытывали разного рода издевательства. Жертв морили голодом, а также постоянно морально унижали. Кит также заставлял участниц секты принести клятву на верность и предоставить свои снимки сексуального характера, которыми он мог бы шантажировать их в случае, если они захотят покинуть организацию. В числе жертв Раньера были и несовершеннолетние.





Эллисон Мэк в сериале "Тайны Смолвиля"

Эллисон Мэк арестовали по этому делу еще в 2018 году. Изначально она пыталась отрицать свою вину, однако через год созналась в пособничестве лидеру секты Киту Раньеру. Она признала себя виновной и заявила, что должна понести ответственность за содеянное. За несколько дней до вынесения финального приговора Эллисон Мэк также выразила свое раскаяние по поводу произошедшего, назвав свое участие в деятельности секты самой большой ошибкой в жизни.

Сейчас для меня чрезвычайно важно сказать от всего сердца, что мне очень жаль. Я полностью погрузилась в учение Кита Раньера. Я искренне верила, что его наставничество поможет мне стать лучшей версией себя. Я подарила ему свою преданность, силы и в итоге свою жизнь. Это была самая большая ошибка в моей жизни,

— написала Мэк в письме накануне вынесения приговора.





Эллисон также пообещала посвятить остаток своей жизни работе над ошибками. Адвокаты актрисы до последнего просили суд не приговаривать их подзащитную к реальному сроку, в качестве аргумента используя ее искреннее раскаяние и охотное сотрудничество со следствием. Однако избежать наказания Мэк так и не удалось.





Том Уэллинг и Эллисон Мэк в сериале "Тайны Смолвиля"

Поплатился за свои действия и лидер организации Кит Раньер. Его также арестовали в 2018 году, а в 2019-м обвинили не только в организации секты, но и в педофилии, а также изготовлении детской порнографии. Свою вину Раньер так и не признал, однако суд собрал достаточное количество доказательств для заключения его в тюрьму: он получил 120 лет лишения свободы.





Кит Раньер

Изначально в этом громком деле была также замешана и другая звезда сериала "Тайны Смолвиля" Кристин Кройк (она играла в шоу Лану Лэнг). Кристин вступила в секту Кита Раньера еще до Эллисон Мэк и покинула ее через несколько лет. При этом свою причастность к вербовке секс-рабынь Кройк опровергла. Суду также не удалось собрать доказательств для привлечения Кристин к ответственности.

Обвинения в том, что я якобы участвовала в вербовке секс-рабынь, — вопиющая ложь. Я никогда не была вовлечена в незаконную или гнусную деятельность. Я хочу поблагодарить всех женщин, которые поделились своими историями и помогли разоблачить организацию. Я сильно расстроена и обескуражена из-за того, что была связана с компанией NXIVM. Я надеюсь, что в результате расследования справедливость восторжествует,

— заявила Кройк в 2018 году.





Кристин Кройк в сериале "Тайны Смолвиля"