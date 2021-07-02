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Актер Джеймс Франко выплатит 2,2 миллиона долларов жертвам своих домогательств

Актер Джеймс Франко выплатит 2,2 миллиона долларов жертвам своих домогательств

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, 43-летний актер Джеймс Франко должен выплатить больше двух миллионов долларов за урегулирование исков о его сексуальных домогательствах.

В январе 2018 года режиссера и актера обвинили в сексуальных домогательствах сразу пять женщин, четыре из которых являлись студентками его киношколы. Некоторые из его учениц были несовершеннолетними. В своих заявлениях пострадавшие обвиняли Франко в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к ученицам школы. Они эксплуатировали студенток и заставляли их сниматься в эротических сценах, обещая за это начинающим актрисам роли в своих проектах.

После утверждения соглашения между ответчиком и вышеобозначенными истцами он выплатит пострадавшим следующие суммы. Сара Тизер-Каплан получит 670,5 тысячи долларов, из которых 223,5 тысячи ей придется потратить на гонорары адвокатам. Тони Гаал выплатят 223,5 тысячи долларов, 74,5 тысячи из которых уйдут на судебные издержки. Остальные 1,341 миллиона долларов распределят между другими студентками. Всего от общей суммы иска на услуги юристов направят 827 тысяч долларов, а невостребованные деньги отправят Национальному женскому юридического центру.


Напомним, ранее адвокаты актера не признавали вину своего подзащитного. Они объясняли позицию Джеймса Франко так:

Обвинения актера в непристойном поведении стали отличной пищей для бульварных газет. Все эти жалобы являются ложными, подстрекательскими и юридически необоснованными. Коллективный иск был подан лишь с целью придать истории большую огласку. 

Джеймс Франко не раз попадал в скандалы. В сексуальных домогательствах обвиняла его и актриса сериала "Доктор Хаус" Шарлин Йи и другие женщины.

Я просто не чувствовала себя в безопасности, работая с сексуальным, мать его, маньяком! А они все сглаживали углы: говорили, что Франко вел себя так в прошлом году, а теперь изменился. При этом на той же неделе я услышала о его новых издевательствах над женщинами,

— рассказывала жертва его домогательств Шарлин Йи. Можно предположить, что сейчас, коль речь идет о достигнутом соглашении сторон, актер признал свою вину.

Джеймс Франко является известным актером, режиссером и сценаристом, а также обладателем премии "Золотой глобус".


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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