Арбитраж матча Украина - Англия доверили немцу Брыху
Сегодня, 02:55 Анастасия Иванова
На четвертьфинальном поединке чемпионата Европы по футболу Украина - Англия будет работать немецкая бригада арбитров.
Главным арбитром встречи назначен 45-летний юрист из Мюнхена Брых.
На линиях Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.
Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).
Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико». Начало - в 22.00 по киевскому времени.
По материалам: gogetnews.info