Арбитраж матча Украина - Англия доверили немцу Брыху

Анастасия Иванова

На четвертьфинальном поединке чемпионата Европы по футболу Украина - Англия будет работать немецкая бригада арбитров.Главным арбитром встречи назначен 45-летний юрист из Мюнхена Брых.На линиях Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико». Начало - в 22.00 по киевскому времени.