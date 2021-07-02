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Арбитраж матча Украина - Англия доверили немцу Брыху

Арбитраж матча Украина - Англия доверили немцу Брыху
На четвертьфинальном поединке чемпионата Европы по футболу Украина - Англия будет работать немецкая бригада арбитров.

Главным арбитром встречи назначен 45-летний юрист из Мюнхена Брых.
На линиях Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико». Начало - в 22.00 по киевскому времени.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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