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Бывшего мужа Яны Рудковской Виктора Батурина задержали по делу о мошенничестве

Бывшего мужа Яны Рудковской Виктора Батурина задержали по делу о мошенничестве

64-летний бизнесмен Виктор Батурин вчера был доставлен в отделение полиции. Бывшего мужа Яны Рудковской задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупных размерах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Батурина, речь идет об акциях компании "Интеко".

В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия,

— рассказала адвокат Батурина Татьяна Тонова.

Сотрудники СКР и ФСБ задержали Виктора Батурина в его загородном доме, после чего доставили на допрос в главное следственное управление СКР.

Сказать, что дело шито нитками ярко-белого цвета, — это не сказать ничего. Следствие перешло к абсолютному беспределу, не обращая внимания на очевидные правовые факты,

— эмоционально отметила адвокат Батурина.

Вину он не признает. Завтра будем отстаивать позиции. Мы надеемся убедить суд, что преступления не было, надеемся, нас услышат,

 — добавила Тонова.

Заявление на Батурина написала его сестра Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и владелица компании "Интеко". Согласно ее заявлению, Виктор получил 25% акций компании "Интеко" незаконным путем.


Юрий Лужков и Елена Батурина

Елена Батурина — одна из богатейших женщин в России. Она не уступала никому первую строчку в рейтинге self-made-женщин по версии Forbes в течение 14 лет.

Виктор Батурин не раз был фигурантом уголовных дел. В 2008 году против него было возбуждено уголовное дело из-за угроз жене — Яне Рудковской. Позднее он был осужден на восемь лет за мошенничество. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. В январе 2016 года он был освобожден из колонии досрочно (неотбытую часть срока суд заменил штрафом).

Напомним, Яна Рудковская и Виктор Батурин прожили в браке семь лет. Их развод был сложным и сопровождался борьбой за детей, над которыми Виктор сначала сумел оформить единоличную опеку. Получив тюремный срок, Виктор вынужден был позволить детям жить с матерью. Сейчас с Яной живут их общий с Виктором сын Николай и сын Батурина от первого брака Андрей. У Яны Рудковской также есть сыновья, рожденные в браке с Евгением Плющенко: старший Саша и младший Арсений, появившийся на свет при помощи суррогатной матери.


Яна Рудковская с сыном Николаем
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По материалам: spletnik.ru

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