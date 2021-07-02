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Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи

Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи

Зеркало — не просто элемент декора. Это магический предмет, который обладает очень сильной энергетикой. С древности зеркала использовались в ритуалах и в магии, а также с ними связано много важных примет.


Восточная культура, как и наша, весьма деликатно относится к таким мощным источникам неуправляемой энергии, как зеркало. Ранее мы рассказывали, как правильно располагать зеркала по правилам фэн-шуй. Следуйте этим простым советам, чтобы найти идеальное место для зеркала в своем доме. Так оно будет приносить больше пользы.

Нельзя плакать

Согласно приметам, если человек плачет перед зеркалом, это лишь усиливает его грусть и скорбь. Если вы вдруг увидели себя плачущими в отражении, произнесите: «Уйди, грусть, уйди, тоска. Знаю я, что будет жизнь моя легка».

Нельзя ругать себя или других

Если вы будете ругать себя у зеркала, говорить «я неудачник», «я ничего не умею» и так далее, то это действительно станет правдой. Зеркала очень хорошо улавливают подобные слова. Именно поэтому в отражение лучше говорить только что-то позитивное. Сделайте себе какой-нибудь комплимент или просто улыбнитесь. Это поможет вам пережить неприятности и поднять настроение.


Если вы вдруг ненароком сказали в зеркало что-то плохое, то обязательно сразу же протрите зеркало тряпкой. Это поможет убрать негатив.

Если вы сказали что-то плохое про другого человека перед зеркалом, ваши отношения с ним могут ухудшиться. Сказанные перед зеркалом плохие слова в адрес врагов вернутся к вам.

Нельзя смотреть в зеркало и долго стоять напротив него, если вы больны

Болезнь часто снижает энергетику, а долгое пребывание перед зеркалом в ослабленном состоянии может привести к ухудшению самочувствия. Старайтесь держаться подальше от зеркал, если вы плохо себя чувствуете.

Нельзя показывать в зеркало пустой кошелек

Такое происходит довольно часто, но мы этого даже не замечаем. Например. в коридоре у вас шкаф с зеркалом. Вы собираетесь на работу, но у вас закончились деньги в кошельке. Не открывайте кошелек, стоя перед зеркалом. Именно поэтому многие эксперты рекомендуют всегда оставлять в кошельке пару-тройку монет и хотя бы одну купюру. Перед зеркалом полезно считать деньги и держать их в руках.


Нельзя вставать друг перед другом

Это может спровоцировать между близкими людьми или друзьями сильную ссору. Если ссора уже в самом разгаре, это может усилить ее и привести к плачевному результату. Согласно приметам, перед зеркалом лучше стоять бок о бок.

Матери с ребенком на руках нельзя смотреть в чужое зеркало

Это может привести к большим проблемам со здоровьем и счастьем малыша. Также это может привести к проблемам со сном и настроением. Не стоит долго смотреть в чужое зеркало и вместе с любимым человеком. Это может охладить чувства.

Нельзя есть перед зеркалом

Принимать пищу или просто жевать перед зеркалом категорически запрещено. Согласно приметам, еда при этом теряет все позитивные качества. Кроме того, вы можете подавиться.

Нельзя спать перед зеркалом

Согласно обычаям, зеркала не ставят перед кроватью. Мощные потоки энергии, которые излучают отражения, направленные на спящих людей, могут нарушать сон. Не стоит вешать зеркало даже немного сбоку от кровати, потому что его негативное воздействие будет все равно «задевать» вас и беспокоить во время сна. Лучше вешать зеркало сбоку у изголовья.

Все вышеописанное можно смело умножать на два, если зеркало треснутое. От такого зеркала необходимо избавляться как можно скорее. На время, пока вы не купите новое, разбитое лучше чем-нибудь завесить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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