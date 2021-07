Деми Ловато и Ноа Сайрус подогрели слухи о своем романе

Вадим Карасев

Вот уже несколько месяцев ходят слухи о романтических отношениях 28-летней певицы Деми Ловато и 21-летней Ноа Сайрус, младшей сестры Майли Сайрус, однако никаких подтверждений тому не было. На днях они подогрели слухи, что встречаются: папарацци запечатлели их держащимися за руки. Вдвоем они посетили премьеру фильма Space Jam в парке развлечений Space Mountain в Калифорнии.





Деми на мероприятии была одета в черную шапочку, ярко-розовую футболку Balenciaga и спортивные брюки с принтом тай-дай. Образ звезда дополнила ярко-желтой сумкой, сережками в тон и светлыми кроссовками на массивной подошве. Ноа поддержала спортивный стиль своей подруги, надев белую толстовку оверсайз, джинсы с креативными заплатами и темно-синюю шапочку.

Ловато и Сайрус сблизились во время совместной работы. Они записали вместе композицию Easy для проекта Ловато Dancing With the Devil... the Art of Starting Over, который был представлен в начале апреля. После этого они все больше и больше времени стали проводить вместе.





Они очень близки,

— утверждал один из источников издания Page Six. Одновременно с этим другой инсайдер отмечал, что Ловато и Сайрус хоть и выходят в свет вместе, но романтики между ними нет. По его словам, это просто "тусовки". Сами знаменитости ранее никак не комментировали слухи, сохраняя интригу.





Немаловажные заявления о себе сделала недавно Деми Ловато. В конце марта исполнительница сообщила, что с этого момента идентифицирует себя как небинарную персону (человека, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. — Прим. ред.) и попросила обращаться к ней, используя местоимение "они". В одном из интервью Деми назвала себя пансексуалом, то есть человеком, который игнорирует гендерные отличия.

В подкасте Джо Рогана Ловато рассказывала, что еще в детстве чувствовала сексуальное влечение к женщине, однако тогда подавляла его, потому что считала это неправильным. Ловато призналась, что в прошлом году расторгла помолвку с актером Максом Эрихом, потому что переспала с женщиной и осознала, что этот опыт оказался для нее приятнее, чем секс с мужчиной.

Сайрус, со своей стороны, имела неприятный разрыв с рэпером Лилом Ксаном в 2018 году.

К слову, старшая сестра Ноа, Майли, в июне 2015 года тоже совершила каминг-аут как бисексуалка, а также сообщила, что не имеет гендера. В августе того же года она рассказала, что является пансексуалкой.





