Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana

Вадим Карасев

На днях папарацци заметили Монику Беллуччи вместе с дочерьми от Венсана Касселя Девой и Леони в Портофино, и, как оказалось, туда их привело не только желание отдохнуть на курорте. 16-летняя Дева продолжает свое сотрудничество с брендом Dolce & Gabbana, с которым много работала и ее мама, и сейчас снимается в новом рекламном ролике.

Вчера папарацци как раз стали свидетелями очередного съемочного дня. Съемки проходили на одной из центральных улиц, а Дева в полупрозрачном платье с оборками позировала в красном кабриолете.





Напомним, что ранее юная модель снялась в рекламе аромата Dolce & Gabbana — тогда часть съемок прошла на катере, и Деве приходилось прыгать в воду.

Старшая дочь Беллуччи и Касселя уже может похвастаться довольно успешной карьерой фотомодели. В показах девушка еще не принимала участия, но вот модных съемок в ее портфолио уже достаточно. Так, Дева уже несколько раз появилась и на обложках модных журналов Elle и Harper's Bazaar.





Внимание бренда Dolce & Gabbana к Деве тоже вполне объяснимо. Ее мама, Моника Беллуччи, была и остается музой итальянских дизайнеров и ранее также снималась в кампаниях марки.







