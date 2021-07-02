Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю бабушку

Вадим Карасев

Основатель Amazon Джефф Безос хочет взять с собой в космическое путешествие 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Много лет назад она участвовала в программе подготовки к полету в космос, но так и не попала ни в одну миссию, рассказал миллиардер в своем Instagram.

"Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя", — написал предприниматель.

В 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы "Женщины в космосе", однако полет так и не состоялся из-за сворачивания проекта. После этого она работала летным инструктором и даже стала первой женщиной — следователем Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Запуск корабля New Shepard состоится 20 июля. На борту также будут находиться брат Безоса и победитель онлайн-аукциона по розыгрышу одного пассажирского места в космолете.