«Единая Россия» выступила против повышения платы за капремонт

Лидия Мартынова

12:55 Автор: Тамила Аскерова

Нельзя перекладывать решение проблемы роста цен на стройматериалы полностью на плечи людей, это несправедливо, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя предложение Минстроя повысить плату за капремонт для граждан. Об этом в пятницу сообщается в телеграм-канале «Единая Россия. Официально».

В четверг в Министерстве строительства и ЖКХ предложили повысить размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах из-за роста цен на рынке строительных материалов.

«Президент России и партия сегодня делают всё, чтобы сгладить экономические последствия пандемии, поддержать наших граждан, повысить их доходы. На этом фоне незапланированные изменения, бьющие по карманам людей, считаем недопустимыми и обращаемся к коллегам из министерства с настоятельной рекомендацией пересмотреть свои подходы», — заявил Андрей Турчак.

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Законодатель обратил внимание, что «нужно искать другие пути и инструменты решения проблемы, не ухудшающие положение» россиян.

Ранее «Парламентская газета» газета писала, что представители жильцов, которые сами нанимают подрядчиков для капитального ремонта лифтов, труб и крыш в доме, могут не заметить недочётов, принимая работы, а позже доказать что-то будет сложно, ведь акт уже подписан. Поэтому в Костромской областной думе предложили дать субъектам РФ право устанавливать свои правила приёмки и привлекать для этого профессионалов. Тем временем жильцам уже доступны несколько способов решения проблем с качеством капремонта.

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