Грузовики для армии: скандальное дело о закупках дошло до суда

Алексей Вольцев

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и и. о. директора департамента Министерства обороны в причинении 17,44 млн грн ущерба государству.Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны, и. о. директора департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан 6317") по незаконно увеличенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод № 2" АО "АК "Богдан Моторс", которое входит в группу связанных компаний корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале как прямо и косвенно принадлежали чиновнику СНБО и его близким лицам.На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за средства государственного бюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя) должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего до 10%.Впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.Компания с такими условиями согласилась. Однако, как впоследствии установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет, что впоследствии подтвердили привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и предел определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее утвердили, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы.По этим фактам в октябре 2019 года о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили экс-первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 года круг подозреваемых пополнили экс-заместитель министра обороны и и. о. директора департамента Минобороны. В июне 2020 года расследование завершили, подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.Ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования продолжалось 13 месяцев. За этот период, из-за злоупотребления предоставленным правом на ознакомление и затягивание времени подозреваемыми и их защитниками, сторона обвинения четыре раза обращалась к следственному судье с целью определения стороне защиты предельного срока ознакомления с материалами УП. И лишь четвертое поданное ходатайство следователь судья частично удовлетворил и определил предельный срок ознакомления с материалами до 30 июня 2021 года включительно, говорится в сообщении.Бывший заместитель министра обороны является обвиняемым по другому делу, уже расследуемому НАБУ и САП: по факту хищения более 58 млн грн при закупке топлива для нужд Минобороны.