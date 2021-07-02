Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной

Вадим Карасев

43-летняя Любовь Толкалина довольно активно общается со своей аудиторией в инстаграме и всегда предельно откровенна с подписчиками. На днях же актриса решила устроить своим фолловерам неожиданную проверку. Она опубликовала свое фото без одежды, сделанное на берегу реки, объяснив, что таким необычным способом хочет избавиться от лишних людей на своей странице.





Любовь Толкалина

Позвольте предложить вашей любви слово нехитроречивое, но истиною украшенное. Об этих самых фото в стиле ню. По вопросу "зачем?" — все очень просто: голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует, и сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит. Если тебя любят, то примут любого и порадуются, если тебя не любят — то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался. Я не общаюсь с теми, кто меня не любит. Ни в реальной жизни, ни в виртуальном пространстве. Поэтому всех, кто пишет негатив, я выявляю и блокирую (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— объяснила Толкалина.





От какого количества людей Толкалиной удалось избавиться таким нехитрым способом — неизвестно, однако у большинства ее подписчиков снимок актрисы в обнаженном виде вызвал искренний восторг. Многие даже отметили, что с такой прекрасной фигурой Толкалиной совсем не обязательно ходить в одежде. Восхитились стройностью актрисы и смелостью ее идеи и ее звездные коллеги.

Красотка,

— отметил Оскар Кучера.

Хороша,

— сделала комплимент Толкалиной Мария Голубкина.

Отважная,

— присоединилась к восторгам подписчиков Дарья Повереннова.





Кстати, это уже не первая подобная акция в инстаграме Любови Толкалиной. Несколько дней назад она уже публиковала фото без одежды: на нем она позирует спиной к камере на фоне бескрайнего поля в деревне под Рязанью. Тогда актриса посоветовала всем недовольным удержаться от едких комментариев, а остальных призвала сделать похожие летние фото.

Пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем еще ездить в деревню? P. S. Фотографировал не папа. Папа спал,

— обратилась Толкалина к подписчикам.





Любовь Толкалина вообще является настоящей поклонницей фото в стиле ню и довольно часто делится ими со своими подписчиками в микроблоге. Такие снимки вызывают молниеносную и довольно неоднозначную реакцию у подписчиков. Пока одни восхищаются ее смелостью, другие осуждают актрису за излишнюю откровенность. Однако Толкалина внимания на негатив старается не обращать.