Изъятое в качестве вещдоков имущество выставят на торги

Влада Некрасова

Тема: Постановления правительства

00:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Общие правила продажи конфиската распространили на все виды принудительно изъятого имущества, в том числе на вещдоки по уголовным делам и скоропортящуюся продукцию. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 2 июля.

Согласно документу, по порядку для продажи конфиската будут реализовывать вещдоки по уголовным делам и скоропортящуюся продукцию по административным. Если стоимость такого имущества выше 10 тысяч рублей, его продадут на электронных аукционах. Предметы, которые оценят дешевле 10 тысяч рублей, продадут напрямую через сайт torgi.gov.ru.

Кабмин установил порядок продажи вещдоков

Срок торгов установит орган, решивший изъять ту или иную вещь, или орган предварительного расследования, который ведет дело. Вырученные от продажи деньги пойдут в бюджет Пенсионного фонда.

В случае если вещдоки в виде скоропортящихся товаров и продукции пришли в негодность за время их реализации, продавец уведомит орган, в производстве которого находится уголовное дело, об их уничтожении.

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