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Эмбер Херд впервые стала мамой

Эмбер Херд впервые стала мамой

35-летняя Эмбер Херд умеет удивлять! Несколько часов назад актриса рассказала в своем инстаграме о рождении дочери и опубликовала первый снимок с ней. Эмбер уточнила, что малышка появилась на свет с помощью суррогатной матери еще этой весной, а также объяснила, почему считает этот способ для себя наиболее подходящим.

Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных вещей в нашей жизни. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца на пальце, чтобы иметь детскую кроватку. Часть меня хочет утверждать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что специфика моей работы заставляет меня взять все это под контроль. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей оставшейся жизни,

— поделилась с поклонниками Эмбер.


Эмбер Херд с дочерью Уной Пейдж

Подписчики сразу же принялись поздравлять Эмбер с пополнением в семье. В своих комментариях они признались, что Эмбер по-настоящему вдохновила их своим примером, а также отметили, что малышка Уна Пейдж очень похожа на свою звездную маму.


Эмбер Херд

Напомним, что весь последний год Эмбер Херд была занята судебными тяжбами с 58-летним бывшим мужем Джонни Деппом, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год. В итоге в ноябре прошлого года Эмбер все же удалось одержать победу над экс-возлюбленным: Высокий суд Лондона признал голливудского актера виновным в избиении жены.


В ходе процесса Эмбер поддерживала ее возлюбленная Бьянка Бути. Сначала с Херд они просто дружили, а потом их отношения плавно переросли в романтические. Инсайдеры отмечают, что рядом с Бьянкой Эмбер чувствует себя по-настоящему счастливой и полностью ей доверяет.

Она чувствует, что может доверять Бьянке. Они стали друзьями и проводят много времени вместе. Их отношения начались с дружбы,

— подтверждают люди из близкого круга Херд.


Бьянка Бути и Эмбер Херд
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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