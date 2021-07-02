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Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году

Какого числа праздник Ивана Купалы в 2021 году

Иван Купала — один из самых больших и важных народных праздников. Эксперты рассказали, какими традициями он богат, а также как и когда его принято отмечать.


Многие слышали о дне Ивана Купалы как о празднике, на который в древности принято было искать цветущий папоротник, но у этого дня гораздо больше интересных и важных традиций. Если раньше это был день веселья и гуляний, то сейчас все изменилось, по крайней мере, у православных христиан, ведь Иван Купала всегда выпадает на Петров пост.

История праздника

Этот праздник неразрывно связан с православием. 7 июля церковь отмечает рождение пророка Иоанна Крестителя или, как его еще называют, Предтечи. В народе данный праздник всегда называли Иван Купала.

Иоанн — это Иван, а вот что значит Купала, до сих пор не совсем понятно. Возможно, что тут есть связь с купанием, ведь Иоанн Креститель крестил людей, «купая» их в воде. Как бы то ни было, народные традиции тесно переплелись с христианскими, а затем и вовсе отошли на второй план, ведь многие из них Церковь попросту не одобряет. Это касается в основном гаданий.

Народные традиции праздника


Иван Купала всегда отмечается с вечера 6 июля по вечер 7 числа. Издревле люди верили, что не стоит в одиночку ходить на реки и водоемы, потому что там можно встретить русалок или водяного, которые крадут людей, утаскивая их под воду.

Утром 7 июля девушки всегда собирали с травы росу и умывались ею. Считалось, что это может продлить их молодость и красоту. Еще день 7 июля называли Иван-травник, потому что в этот день знахари и лекари ходили на поля и в леса собирать целебные травы, запасались ими впрок.

В древности это был веселый день, в который люди обливали друг друга водой. Эта традиция жива до сих пор, хоть помнят о ней далеко не все. Также на Ивана Купалу принято жечь костры и прыгать через них. Издревле считалось, что тот, кто прыгнет выше, будет счастливее. Иногда прыгали даже парами, чтобы узнать, насколько сильным будет семейный союз. Если люди отпускали руки, значит, отношения будут непрочными.

Старайтесь в этот день дарить друг другу подарки и протягивать руку помощи. Сама природа будет располагать нас к доброте. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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